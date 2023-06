"Bocconi ed esche avvelenate in città", a Livorno un convegno per la tutela degli animali

L’Amministrazione comunale, la Garante degli Animali del Comune di Livorno, la Cooperativa il Melograno con il Patrocinio dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Livorno hanno organizzato per la mattina di domenica 11 giugno (inizio ore 9) presso il Polo culturale dei Bottini dell’Olio in piazza del Luogo Pio, il convegno “Bocconi ed esche avvelenate in città”.

Il fenomeno dei bocconi e delle esche avvelenate costituisce un problema di sanità e incolumità pubblica, in quanto mette a rischio la vita degli animali, domestici e non. Numerose sono le segnalazioni da parte dei cittadini, che chiedono anche quali comportamenti debbano essere tenuti in questi casi.

“La lotta all’avvelenamento doloso – dichiara la Garante degli Animali del Comune di Livorno, Elisa Amato – è un tema di grande rilevanza e le istituzioni hanno l’obbligo di attivarsi affinché vengano messe in atto le misure necessarie per garantire il benessere animale e rendere sicure tutte le zone della nostra città. Pertanto è importante definire azioni concrete per contrastare il fenomeno. A partire da questo convegno vogliamo dare il via a una campagna comunicativa efficace per tutti i cittadini che possiedono un animale, in modo che sappiano attuare misure tempestive in caso di ritrovamento o di assunzione di esche letali. Ovviamente l’obiettivo è prevenire, ma è essenziale fornire precise indicazioni per far fronte a qualsiasi situazione. A questo convegno seguiranno altre iniziative volte all’informazione e alla prevenzione, anche tramite un tavolo tecnico con tutti i soggetti interessati”.

Questo il programma del Convegno (l’ingresso è gratuito):

9.00 Apertura dei lavori e saluti istituzionali

9.20 Presentazione del Convegno a cura della dott.ssa Elisa Amato, Garante degli Animali del Comune di Livorno

9.40 Intervento della Vicebrigadiere dott.ssa Simona Palmieri del Nucleo Cinofilo Antiveleno dei Carabinieri Forestali (NCA): “Conoscere il fenomeno e gli interventi che vengono attuati”

10.45 Pausa

11.00 Intervento dell’Ispettore di Polizia Municipale dott.ssa Elena Bianchi: “Interventi in città”

11.30 Primo Soccorso del Pet, a cura della dott.ssa Cecilia De Grandis Medico Veterinario Direttore Sanitario del Canile Comunale “La Cuccia nel Bosco”

12.30 Dimostrazione pratica con i cani a cura della Vicebrigadiere dott.ssa Simona Palmieri del Nucleo Cinofilo Antiveleno CC Forestali (NCA)

13.00 Chiusura dei lavori.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa