Due mesi di eventi per l'estate in centro storico. Debutta Empoli Città dei Balocchi

L'estate del commercio empolese parte il 10 giugno con Empoli Città dei Balocchi, una novità assoluta in apertura del Volo del Ciuco, e si conclude con lo Sbaracco del 27 luglio. Due mesi in cui il centro di Empoli si animerà con le feste più variegate e tante occasioni per fare shopping, divertirsi e stare insieme.

Oggi si è tenuta la presentazione alla presenza di Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli, Gianluca D'Alessio, responsabile Confesercenti Empolese Valdelsa, Nicola Nardini, presidente associazione Centro Storico Empoli, Damiano Bonifacio, direttore Chianti Banca Filiale di Empoli e Andrea Taddeini, responsabile Agenzia Generali Empoli.

La novità di questo evento, come annunciato, è l'evento per famiglie Empoli Città dei Balocchi: si partirà dalle 15 del pomeriggio di sabato 10 con mascotte, giochi speciali come il cruciverba umano, la tradizione del teatro dei burattini e novità come piccoli musical. Una tendenza, quella di puntare verso le famiglie, che parte dal Ludicomix e dal Leggenda Festival e che accompagna ancora la città 'a misura di bambino'.

Si prosegue con la Notte Bianca di sabato 17 giugno. La nona edizione avrà il concerto dei Baluba Shake, formazione che ripercorre i più grandi successi degli anni '60, e a seguire la serata organizzata da Radio Lady. Tanti altri eventi nelle piazze del centro, con anche il motoraduno del club Moto Guzzi empolese in via Roma.

A seguire troveremo il Beer Fest (21-25 giugno e 28 giugno-2 luglio), giunto alla seconda edizione nel 'ritrovato' palcoscenico di piazza Matteotti, un angolo di città che era stato tralasciato negli scorsi anni ma che ora ha ritrovato la sua centralità negli eventi del commercio. Ritornano i negozi aperti il martedì e il giovedì sera, ritornerà la Notte dei Calici (6 luglio) con una selezione dei migliori produttori vitivinicoli del circondario. Dal vino al rum: tornerà anche la Noche Cubana il 18 luglio, con esibizioni di danza e performance in strada.

La chiusura è dedicata al commercio: il 25 luglio ci sarà Empolissima by Night, implementata da animazioni in strada oltre alla presenza di decine e decine di banchi del commercio ambulante di qualità. Infine, un ritorno richiesto a gran voce dai commercianti, quello dello Sbaracco, per gli acquisti dell'ultimo minuto prima della partenza delle famiglie per le vacanze d'agosto. Ricordiamo che dal 6 luglio partiranno i saldi estivi, con i commercianti ancora in difficoltà per il clima che continua a riportare il freddo in città e non innesta ancora la marcia decisiva per l'entrata della calda stagione.

"L'associazione Centro Storico è attiva tutto l'anno - commenta Eros Condelli -, abbiamo fatto un bel percorso in questi anni, avevamo perso eventi, ora ci concentriamo su un pacchetto che dura tutto l'anno. E' ovvio che l'80% degli investimenti e oltre è focalizzato su Empoli Città del Natale, anche oggi abbiamo continue richieste da parte dei tour operator e dei mercatini. Nel 2022 abbiamo investito oltre 300mila euro, nonostante i costi siano aumentati per tutti i negozi noi puntiamo sempre a far meglio e con le sinergie acquisite investiamo per eventi in tutto l'anno".

"E' un'estate particolare per il commercio - aggiunge Gianluca D'Alessio -, le attività risentono ancora dell'onda lunga della pandemia, della guerra e del rincaro delle bollette. Negli scorsi anni giugno non aveva eventi di livello ma ora il palinsesto si è arricchito e aspettiamo che vengano in tantissimi a trovarci in questo ricco palinsesto".