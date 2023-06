Ci sono 98 posti di lavoro al centro del “Recruiting Day” organizzato da Arti, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego, che si terrà domani, giovedì 8 giugno, a Villa Vogel di Firenze in via delle Torri 23 (Isolotto).



A cercare personale è Open Fiber Network Solutions, il consorzio che sta realizzando l’infrastruttura di rete a banda ultralarga in fibra ottica (Ftth) in tutto il Paese.



Dalle 9.30, candidate e candidati avranno la possibilità di presentarsi con i propri curricula e conoscere le opportunità di lavoro che arrivano dall'azienda e dalle altre società impegnate nella posa della fibra ottica. I colloqui preliminari saranno sostenuti con i responsabili delle imprese.



“Il Recruiting Day in programma domani – spiega l’assessora al lavoro Alessandra Nardini - è un esempio concreto di cosa sono oggi i servizi pubblici per l’impiego in Toscana: realtà molto diverse dalla vecchia concezione degli uffici di collocamento e sempre più capaci di mettere in campo azioni proattive per agevolare efficacemente l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”. “Arti – prosegue l’assessora – è ormai una rete di servizi che vede crescere il proprio ruolo di punto di riferimento sia per chi cerca lavoro sia per le aziende che trovano in essa un interlocutore affidabile”.



Tra i profili messi a disposizione ci sono: escavatoristi, giuntisti, assistenti, addetti alla posa dei cavi interrati e aerei, autisti con patente C e CQC. Le principali sedi di lavoro riguardano la provincia di Firenze, ovvero Gambassi Terme, Signa e Calenzano. Per partecipare sarà sufficiente presentarsi al colloquio muniti di curriculum vitae.



Per le singole posizioni sono previsti contratti full time a termine, a tempo indeterminato o in somministrazione (a seconda delle competenze ed esperienze pregresse). Possibile anche il contratto di apprendistato, così come la formazione gratuita anche per l'acquisizione di certificazioni di settore.



Per info è possibile contattate il Centro per l’Impiego di Firenze Isolotto: ci.firenzeisolotto@arti.toscana.it – tel. 055 19985052





Open Fiber è un consorzio nato per realizzare l’infrastruttura di rete a banda ultralarga in fibra ottica (Ftth) in tutto il Paese. L’obiettivo è garantire la copertura delle principali città italiane e il collegamento delle aree rurali attraverso una rete in fibra ultrabroadband, fornendo servizi e funzionalità sempre più avanzati per le cittadine, i cittadini, le imprese e la PA.