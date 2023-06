Cinema all’aperto a Montespertoli nel giardino delle elementari

Domenica 11 giugno si apre l’Arena Estiva "La Quinta" nel giardino della scuola primaria “N. Machiavelli”. L’arena ospiterà tutta l’estate incontri, spettacoli e il cinema all’aperto. Ad annunciarlo la Casa del Popolo e il Circolo Arci S. Allende di Montespertoli che, patrocinati dal Comune di Montespertoli, organizzeranno il cinema all’aperto il martedì e la domenica di ogni settimana alle ore 21:30.

“Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme la magia del cinema all'aperto e per stare insieme sotto un cielo stellato. Siamo pronti a condividere momenti di emozione, divertimento e condivisione, perché l’Arena è più di un semplice passatempo, è un'esperienza che ci unisce e ci arricchisce.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

“Siamo fieri di presentare una programmazione ricca e diversificata, che spazia dai classici intramontabili agli ultimi successi del cinema contemporaneo. Saranno proiettati film di ogni genere, dalle commedie ai film d'azione, dai drammatici ai film per bambini, per soddisfare i gusti e le preferenze di ogni spettatore. All’Arena sarà possibile anche riflettere su temi attuali e delicati come l’ecologia e la biodiversità” dichiara Marco Pacciani, presidente della Casa del Popolo di Montespertoli.

Il programma del cinema inizia domenica 11 giugno con il film “Il sol dell’avvenire”, per poi proseguire con:

- martedì 13 giugno: “Avatar 2 ”;

- domenica 18 giugno: “Scordato”;

- martedì 20 giugno: “Everything Everywhere All at Once ”;

- domenica 25 giugno: “Me contro te”;

- martedì 27 giugno: “La Stranezza”

Il cinema all’aperto continuerà nel mese di luglio con altri film il cui programma sarà presentato nelle prossime settimane. Oltre al cinema il lunedì sera l’Arena estiva ospiterà incontri e presentazioni di libri sul tema “Chi salverà il mondo” e il mercoledì spettacoli sul tema “Estate incantata”.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa