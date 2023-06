Da Santa Croce a L'Eredità: in gara Augusto Lambertucci

Il giovane santacrocese Augusto Lambertucci parteciperà oggi 7 giugno al noto quiz show L'Ereditá condotto da Flavio Insinna e in onda su Rai1 alle 18:50 nel tentativo di conquistare l'agognata Ghigliottina per portarsi a casa il montepremi messo in palio dalla trasmissione.

Il quiz mette alla prova la preparazione e la memoria degli sfidanti che, per raggiungere l'obiettivo, devono confrontarsi sulle domande poste dal conduttore fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore della puntata.

Augusto, vent'anni, iscritto al primo anno del corso di Laurea in Ingegneria Gestionale presso l'Universitá di Pisa in apertura di puntata si racconterá a Insinna parlando del suo percorso di studi e delle sue passioni. Auguriamo al giovane concorrente buona fortuna per questa sua partecipazione e, soprattutto, per i suoi traguardi formativi.