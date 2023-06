Fondi strutturali per imprese, incontri Cna a Pisa e Santa Croce

Le strategie offerte dalla nuova programmazione dei fondi strutturali: nuovi incentivi per le imprese. E' il titolo dei due convegni, in programma il 12 e 14 giugno, organizzati da CNA Pisa in collaborazione con la Banca Popolare di Lajatico. Un'occasione di approfondimento e confronto per le piccole e medie imprese che servirà a spiegare le opportunità di crescita alla luce della nuova programmazione dei fondi FESR 2021-2027.

Ecco che l'associazione di categoria pisana, per facilitare le aziende provando ad offrire una panoramica più semplice possibile, organizza due eventi in presenza per presentare nel dettaglio i nuovi programmi regionali cofinanziati dai fondi europei 2021 2027.

Appuntamento il 12 giugno alle ore 16.30 nella sede pisana di Vianova (Montacchiello, via E. Giannessi, 14) e il giorno 14 giugno, stesso orario, nella sede di ASSA (Associazione Lavorazioni Conto Terzi) di Santa Croce sull'Arno (Via dei Conciatori, 19).

Durante questi incontri, ai quali prenderanno parte Catiuscia Chelline, direttore commerciale BPLajatico, Elisa Biegi, responsabile crediti speciali BPLajatico, Chiara Di Sacco, responsabile area sviluppo CNA Regionale e Francesco Oppedisano, presidente territoriale CNA Pisa, ci sarà spazio per un question time dedicato alle aziende che riceveranno approfondimenti mirati e dedicati alle opportunità di crescita. L'ingresso è gratuito previa regitrazione al link: https://forms.gle/G81EJcGLppnBZ87Y7







Fonte: Cna Pisa