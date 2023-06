I carabinieri di Pisa hanno denunciato una persona per guida in stato di ebbrezza. Nello specifico, i militari hanno controllato, avvalendosi dell’etilometro, un conducente, riscontrando un tasso alcolemico pari a 0,91 g/l, dunque oltre il limite consentito. Nei suoi confronti, sono scattati il deferimento in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria ed il ritiro della patente di guida.