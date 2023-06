Chiesta e ottenuta l'espulsione per un 21enne tunisino irregolare in Italia con diversi precedenti per spaccio, reati contro la persona e stalking verso la sua ex compagna. L'uomo è stato trovato alle 3.15 di notte dalle volanti della questura di Pisa, dove ha poi passato la notte. I poliziotti hanno chiesto e ottenuto il nulla osta all'espulsione, e in giornata sarà trasferito al centro di permanenza e rimpatrio di Potenza, dove sarà espulso verso Tunisi.