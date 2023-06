La 'Baccio da Montelupo' classificata come 3° scuola più veloce della città metropolitana di Firenze

Firenze ha ospitato l’edizione 2023 del Golden Gala Pietro Mennea. In questa edizione sono stati coinvolti i ragazzi della scuola Baccio da Montelupo, assieme all’associazione ACSI Atletica.



Il Golden Gala Pietro Mennea è un evento internazionale di atletica leggera che si svolge annualmente presso lo Stadio Olimpico di Roma. Il meeting la cui prima edizione si svolse il 5 agosto 1980, è inserito dal 2010 nel calendario del circuito della Diamond League ed è dedicato dal 2013 a Pietro Mennea, che morì tre mesi prima dell'edizione di quell'anno.

Il Golden Gala nacque nel 1980 grazie all’intuito di Primo Nebiolo, allora presidente della FIDAL, che comprese come, nell’anno del boicottaggio di molti Paesi alle Olimpiadi di Mosca, Roma potesse divenire teatro di sfide spettacolari e dare l’opportunità, a chi era rimasto fuori dai Giochi, di prendersi una rivincita. Quella notte c’erano Pietro Mennea e Sara Simeoni, ma soprattutto c’erano 60.000 persone a gremire lo Stadio Olimpico.



Le scuole della città metropolitana di Firenze erano state invitate a partecipare con un gruppo di studenti alle qualificazioni tenute nel mese di maggio, le migliori otto hanno poi ottenuto la possibilità di disputare la finale durante le gare ufficiali de il Golden Gala.



Tra le migliori otto è rientrato l'istituto di Montelupo che ha avuto il diritto a partecipare all'evento internazionale. Le fasi finali prevedevano una staffetta 12×200 da svolgersi durante le gare internazionali per cui hanno partecipato grandi campioni di atletica leggera a livello mondiale.



I ragazzi della scuola Baccio da Montelupo, assieme ad ACSI Atletica e guidati dagli istruttori Daniele Sardi e Sara Toccafondi, hanno ottenuto uno straordinario risultato anche nelle fasi conclusive della gara, classificandosi in 3° posizione e riuscendo a restare per metà gara in testa alla classifica. Un risultato importante e significato che fa della Scuola Baccio da Montelupo il terzo comprensorio più veloce della città metropolitana di Firenze.



Per aver raggiunto tale esito si ringraziano: le professoresse Pinelli e Schiavetti, l’associazione ACSI Atletica e in particolare i preparatori Daniele Sardi e Sara Toccafondi e Ilaria Marras.



Di seguito l’elenco dei ragazzi partecipanti che hanno reso possibile questo risultato:



1 media: Lapo Pieraccioli | Agnese Mazzone | Sofia Pafundi | Enrico De Longis;



2 media: Marta Toma | Dario Di Bonito | Carolina Ferrari | Eva Baggiani | Raul Papi;



3 media: Giulia Verduci | Ettore Mazzei | Andrea Giovannetti

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa