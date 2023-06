La 'dorsale' di Castelfranco sarà riasfaltata, soddisfatti i commercianti

Sono partiti i tanto attesi interventi di manutenzione straordinaria che vedranno ristrutturare il manto stradale in Viale Vigesimo, Viale Italia e nell’intersezione tra Via Provinciale Francesca Sud con Via Enrico Fermi e Via Leonardo da Vinci (incrocio della Casa del Popolo) a Castelfranco di Sotto.

I lavori, che ammontano a circa 300.000 euro, sono a carico della Provincia di Pisa, poiché responsabile della “Strada Provinciale 6 di Giuncheto”, tratto viario nel quale da tempo si erano verificati cedimenti del manto stradale a causa di importanti lavori di messa in opera di condotta idrica oltre dieci anni fa e che erano sollecitati da commercianti e residenti. Il Comune di Castelfranco di Sotto, che da tempo aveva sollecitato la Provincia ad intervenire per risolvere le criticità createsi, si occuperà di supervisionare i lavori e di realizzare la segnaletica orizzontale una volta ultimati i lavori.

Il programma dei lavori

La ditta esecutrice dei lavori (Gruppo Granchi di Pomarance, Pisa) interverrà su Viale Vigesimo nel tratto compreso tra la rotatoria sul ponte dell’Arno e l’incrocio con Viale Italia. Sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico coadiuvato con la presenza di movieri in caso di eccessiva affluenza di veicoli.

Sarà effettuata l’asfaltatura della corsia lato fiume Arno, senza necessità di istituire divieto di sosta sul parcheggio in aderenza alla via stessa lato Castelfranco perché già oggetto di intervento negli anni scorsi.

Viale Italia sarà oggetto di una più profonda manutenzione straordinaria con rifacimento anche del sottofondo stradale laddove si sono verificati rilevanti cedimenti.

Saranno previsti l’istituzione di senso unico alternato e il divieto di sosta su entrambi i lati del Viale Italia h24. Per quanto concerne le diramazioni del tessuto stradale minore che si innestano o parte dalla via oggetto di intervento, eventualmente a seconda della tipologia di intervento da realizzare, saranno chiuse con il solito meccanismo di preavviso delle 48 ore prima.

Gli interventi saranno effettuati su singola corsia, per ottimizzare i tempi e garantire maggiore sicurezza in un tratto stradale ad alta percorrenza.

- istituzione del restringimento di carreggiata e della regolamentazione della circolazione stradale a senso unico alternato a mezzo movieri o semafori in Viale Vigesimo, Viale Italia e Via Francesca Nord (area ricadente all’interno dell’intersezione con Viale Europa, Via Fermi e Via L. Da Vinci),

- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli in Viale Italia.

Durante l’esecuzione dei lavori, secondo lo stato di avanzamento degli stessi, verrà momentaneamente interdetto l’accesso a Viale Italia da Via Manzoni, Via Petrarca, Via Sanzio e Via Francesca Sud, nonché l’accesso a Via Francesca Sud da Via L. Da Vinci e da Viale Europa.

“I lavori sull’incrocio (intersezione Via Francesca Sud – Via Enrico Fermi – Via Leonardo da Vinci) saranno presumibilmente eseguiti in notturna, al fine di minimizzare l’impatto sul traffico e rendere altrettanto efficienti le lavorazioni, che potranno essere anche più spedite e sicure per il personale impiegato nelle lavorazioni”, afferma il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori. “Obiettivo dell’ente provinciale inoltre è quello di aumentare sempre più la sicurezza della viabilità, a beneficio degli utenti della strada e delle comunità. Tutto questo al netto delle difficoltà che affrontiamo come enti locali, con un sempre maggior aggravio di spese derivante dal caro materiali che si aggiunge alla nostra situazione di enti di secondo livello, ad ogni modo impegnati a garantire servizi e competenze fondamentali per tutta la collettività”.

“Da un paio di anni su Viale Italia e parte di Viale Vigesimo – afferma il sindaco Gabriele Toti – si erano verificati rilevanti cedimenti del manto stradale in corrispondenza degli scavi effettuati oltre dieci anni fa per la stesura della nuova conduttura idrica. I commercianti e residenti della zona ci avevano segnalato più volte il problema e per quanto di nostra competenza abbiano coinvolto la Provincia di Pisa che ringraziamo per aver accolto le nostre richieste con un rilevante investimento economico. Il nostro obiettivo è quello di consegnare Viale Italia completamente rifatto e con nuova segnaletica entro la festa dei commercianti di lunedì 3 luglio”, conclude il Sindaco.

“Ringraziamo il Sindaco e la Provincia di Pisa per aver dato rilevanza anche alla nostra segnalazione – ha aggiunto Claudia Fiumalbi, presidentessa dell’associazione Noi di Viale Italia APS -. Il nostro viale con gli attraversamenti luminosi, il nuovo asfalto e il rifacimento degli stalli, si arricchisce di valore, facendo sì che la festa che stiamo organizzando per inizio luglio avrà una migliore pedonabilità e soprattutto maggiore sicurezza. La cosa che ci premeva più di ogni altra. La strada sarà ancora più bella!”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa