Mancano atti pubblici a Certaldo, l'Anac dà ragione alla Lega

"Un anno fa, come gruppo consiliare, abbiamo segnalato ad ANAC - l’autorità per la trasparenza e l’anticorruzione per la pubblica amministrazione - alcune presunte irregolarità operate dall’Amministrazione Comunale di Certaldo, relativamente alla mancata pubblicazione di alcuni Atti nell’albo pretorio.

In più di una occasione - dichiarano i Consiglieri comunali della Lega Damiano Baldini ed Eliseo Palazzo - abbiamo informalmente segnalato anche agli stessi Uffici del Comune che vi erano delle omissioni, a parere nostro importanti e che andavano colmate, ma i gap non sono mai stati colmati.

Lo scorso agosto, dunque, abbiamo scelto di procedere segnalando alle Autorità competenti quello che ritenevamo fosse una grave carenza, da risolvere per garantire trasparenza nei confronti dei cittadini.

Nei giorni scorsi è arrivata la risposta del Presidente di ANAC Giuseppe Busia, dalla quale si evince che quanto da noi rilevato fosse non solo corretto, ma addirittura stimolo per far adeguare la stessa Amministrazione a uno standard di trasparenza che di fatto è mancato fin troppo spesso.

Oggi infatti una nota interna invita gli Uffici a pubblicare in maniera integrale Atti e allegati agli stessi, per garantire una consultazione efficace e una informazione adeguata della attività della Pubblica amministrazione.

Un grande traguardo, che avremmo preferito non dover evidenziare, ma siamo contenti che il nostro modo di fare opposizione sia costruttivo e soprattutto di garanzia della macchina amministrativa."

Fonte: Lega Certaldo