Meeting 'Città di Empoli', un successo: oltre mille concorrenti

Oltre mille concorrenti al 30° meeting nazionale 'Città di Empoli' andato in scena alla piscina comunale Camalich-Neri di Livorno. Ennesima rassegna riuscita, quindi, per il T.N.T., incaricato di curarne l'organizzazione, malgrado persista il rammarico che la manifestazione non si sia svolta, persino in tale edizione storica del trentennale, nel designato impianto sportivo al parco di Serravalle. La vasca olimpica del capoluogo provinciale labronico ha offerto competizioni interessanti: la società biancazzurra si è classificata all'ottavo posto, sulle 41 partecipanti alla kermesse del 2 e 3 giugno scorsi convenute da quasi tutte le regioni, totalizzando 130,5 punti. i portacolori del club del presidente e dt Giovanni Pistelli hanno guadagnato tre medaglie d'oro, quattro d'argento e tre di bronzo, integrate da molti finalisti. Una doppia affermazione è stata colta, registrando ciascuna gara in categoria Unica, dal capitano e allenatore degli Esordienti A, il classe 1996 Alessandro Zannelli, sui 50 e 100 rana; da parte sua, il talentuoso Andrea Nania (nato nel 2007) ha superato gli avversari nei 200 dorso. Zannelli ha poi chiuso 'secondo' i 200 rana, mentre lo stesso Nania è salito sul gradino mediano del podio nei 50 e 100 farfalla, come Melania Doccini (2011) è riuscita sui 50 dorso. Nassim Salamate e Gabriele Pagliai - entrambi del 2010 - hanno acquisito la terza posizione nei rispettivi 50 farfalla; Nania li ha emulati sui 200 farfalla. Questi gli altri atleti empolesi scesi in acqua: Ginevra Barnini (cinque prove), Sirio Bartalucci (sei), Silvia Maioli Bianconi (sei), Emilia Borselli (cinque), Niccolò Borselli (quattro), Stefano Borzellino (cinque), Marco Buti (sei), Carlotta Caruso (sei), Kevin Cortini (cinque), Andrea Leonardo Doccini (sei), Mattia Firenzuoli (cinque), Vittoria Giovannetti (sei), Ginevra Lavezzo (sei), Leonardo Mancini (sei), Clara Mariani (sei), Arianna Nucci (cinque; 2011: in precedenza, vittoriosa al trofeo di Calenzano sui 200 rana), Benedetta Pagli (sei; 2012: reduce dal successo al medesimo evento nei 400 stile), Giuditta Pagli (sei), Lorenzo Perini (sei), Dario Riccobono (sei), Chiara Russetti (sei), Lucia Russetti (cinque), Anita Savino (sei), Lavinia Savino (cinque) e Daniele Toni (quattro).

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli - Ufficio stampa