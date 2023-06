Melodie nella Marca, il monastero apre agli Ottoni del Maggio Fiorentino

Cinque serate musicali sotto le stelle nella cornice suggestiva del Monastero di Santa Maria della Marca. Sono le “Melodie nella Marca”, rassegna musicale che si tiene nell’antico insediamento le cui origini risalgono alla visita che San Francesco fece a Castelfiorentino nel XIII secolo, e che domenica 11 giugno sarà aperta da un Concerto degli Ottoni dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Una serata che si preannuncia dunque ricca di emozioni, in cui sotto la direzione di Fabiano Fiorenzani si potranno ascoltare musiche di Mozart (“Ouverture” da L’Impresario) Verdi (“Preludio” da Macbeth), Mascagni (“Brindisi” da Cavalleria Rusticana), Lehàr e Hazell, per concludere con una esibizione congiunta (“Trumpet Voluntary” di Henry Purcell) insieme agli Squilli Brass Ottoni della Scuola di Musica di Castelfiorentino.

Il Concerto del Maggio Musicale Fiorentino sarà eseguito dai Professori dell’Orchestra: Claudio Quintavalla, Emanuele Antoniucci, Tobia Guerri, Stefano Benedetti (trombe), Michele Canori (corno), Giovanni Dominicis, Massimo Castagnino (tromboni tenori), Gabriele Malloggi (trombone basso), Andrea D’Amico (eufonio), Mario Barsotti (basso tuba). Direzione e arrangiamenti Fabiano Fiorenzani.

Da parte del Maggio Musicale Fiorentino, il portavoce del Teatro, Paolo Klun, afferma: “I concerti del Ciclo Maggio Metropolitano – finanziato dalla Città Metropolitana di Firenze - , permettono al nostro Teatro oramai da anni - siamo giunti infatti alla settima edizione – di raggiungere tutti i Comuni della Città Metropolitana di Firenze. Con concerti dell’orchestra e del coro frequentemente riuniti in gruppi più snelli (come è il caso di questo concerto a Castelfiorentino dove di esibiranno gli Ottoni) e con deliziosi spettacoli per i ragazzi portiamo la nostra musica nel grande territorio fiorentino per sperimentare nuove forme di partecipazione e collaborazione col pubblico e per stimolare e potenziare il rapporto tra la cittadinanza e il Teatro del Maggio. L’invito che abbiamo ricevuto per inaugurare le manifestazioni della rassegna “Melodie della Marca” del Giugno Musicale Castellano, ci fa molto piacere non solo per l’invito in sé e per il luogo suggestivo dove avverrà il concerto, il complesso monumentale del Monastero di Santa Maria della Marca, ma anche per la finalità del concerto stesso: il ricavato delle libere offerte da parte del pubblico, verrà devoluto alle famiglie alluvionate dell’Emilia Romagna.”

“Questa rassegna – osserva Stefano Mangini, direttore della scuola comunale di musica di Castelfiorentino– si propone di valorizzare le realtà musicali delle varie associazioni del nostro territorio, aprendosi contestualmente ad altri gruppi e orchestre di grande livello, come quella del Maggio Musicale Fiorentino. La serata di esordio è anche una bella opportunità per il gruppo Squilli Brass della nostra Scuola di Musica, diretto da Jasmine Conti, che ha ottenuto di recente alcuni importanti riconoscimenti”.

“Siamo onorati – sottolinea il Vicesindaco, Claudia Centi – che i Professori dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino inaugurino il nostro Giugno Musicale Castellano, una rassegna che ripropone anche a questa edizione il format collaudato, e molto apprezzato dal pubblico, di cinque serate all’aperto all’insegna della buona musica, in un contesto peraltro dotato di una buona acustica. Un evento che rappresenta anche un’opportunità per riscoprire il Monastero di Santa Maria della Marca, che unitamente alla Chiesa si presenta senz’altro come uno dei più suggestivi del nostro territorio”.

Dopo il concerto di domenica, il Giugno Musicale Castellano contempla altri quattro concerti: “Musica in festa” (martedì 13 giugno, con i gruppi della Scuola di Musica, della scuola materna S. Maria Goretti e della Filarmonica “G. Verdi), “Trio Jazz” (Percussioni, venerdì 16 giugno), “Guitarra mi amor” (mercoledì 28 giugno, a cura di Ensemble di Chitarre “La Piccola” e Orchestra Orpheus), “Cavalleria Rusticana” (venerdì 30 giugno, con l’Associazione “Amici della Lirica Umberto Borsò”, Corale Amedeo Bassi, Coro Lirico Castellano, Orchestra Orpheus).

Il Monastero di Santa Maria della Marca si trova in Via delle Monache 7. In caso di pioggia i concerti si terranno nella Chiesa di Santa Chiara. L’ingresso ai concerti è libero (a esaurimento posti disponibili) ma è gradita un’offerta. Il ricavato della rassegna sarà destinato alle famiglie alluvionate dell’Emilia Romagna.

Il Giugno Musicale Castellano è promosso dal Comune di Castelfiorentino e dall’Associazione Orpheus in collaborazione con l’Associazione “Amici della Lirica Umberto Borsò”, la Scuola di Musica e la Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, grazie al contributo della Banca Cambiano 1884 Spa

Per ulteriori informazioni: stefamangini@katamail.com; 348.2839708