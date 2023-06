Mercantia Certaldo 2023: al via la vendita online dei biglietti

Manca poco più di un mese alla 35esima edizione di Mercantia, che quest'anno ha come tema "Una nuova speranza", e si propone come grande ritorno del Festival Internazionale del Quarto teatro dopo il periodo della pandemia e le restrizioni dei due anni successivi. Cinque giorni, infatti, di arte, spettacoli, artigianato che coinvolgerà Certaldo Alto dal 12 al 16 luglio 2023, con tante iniziative anche nella parte bassa della città.

Da lunedì sono finalmente online i biglietti di ingresso con molte agevolazioni per favorire gli spettatori. Mercantia propone spettacoli di altissimo livello ogni sera, confermandosi una manifestazione unica nel suo genere e diventata ormai nota anche oltre i confini nazionali.

L’ingresso avrà il costo di: 13 euro intero e 11 euro ridotto mercoledì, giovedì, venerdì e domenica (oltre a diritto di prevendita); 15 euro intero e 13 euro ridotto sabato (oltre a diritto di prevendita).

La riduzione è valida per: bambini da 7 a 14 anni, persone con disabilità, soci Coop (solo mercoledì e giovedì), Soci Touring Club in possesso di tessera associativa in corso di validità.

Tornano gli abbonamenti con due possibilità di acquisto: una per tutti i giorni escluso il sabato e una per tutti i giorni compreso il sabato. Nel primo caso il costo è di 40 euro intero e 20 euro ridotto (riduzione valida per: bambini da 7 a 14 anni, persone con disabilità). Nel secondo caso invece il costo è di 52 euro intero, 47 euro ridotto per i soci Unicoop Firenze (solo se acquistato in prevendita entro l’11 luglio 2023) e 35 euro per bambini da 7 a 14 anni e persone con disabilità.

Da Unicoop Firenze un ulteriore incentivo: per ogni biglietto venduto ai soci, che faranno l'acquisto presso i punti vendita dotati di servizio TicketOne, saranno erogati 300 punti.

I bambini sotto i 7 anni non pagano.

Info e programma sul sito www.mercantiacertaldo.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa