Occultava droga in una cavità lungo la riva del torrente: arrestato

Da diverse settimane i cittadini di Montemurlo avevano segnalato un andirivieni sospetto di un individuo di origine magrebina all'interno del vivaio situato tra via Oglio e via Scarpettini. Dopo una descrizione dettagliata, l'uomo è stato riconosciuto: si tratta di un cittadino nordafricano B.A., trentenne, residente nelle vicinanze del vivaio a Montemurlo, con precedenti penali e specifici precedenti di polizia legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di accurati servizi di sorveglianza, è stato effettivamente notato che l'uomo si introduceva quotidianamente nel vivaio, di buon mattino, per poi allontanarsi a bordo dell'auto della sua compagna per le strade della zona. Sono stati quindi predisposti ulteriori servizi di appostamento all'interno del vivaio da parte di agenti in abiti civili, al fine di individuare il punto preciso in cui il ragazzo occultava la sostanza stupefacente e confezionava le dosi direttamente sul posto.

Nella mattina del 31 maggio 2023, l'uomo è stato notato uscire da casa, situata nelle immediate vicinanze del vivaio, e introdursi all'interno raggiungendo il torrente Agna e iniziando a manipolare alcune rocce che costituivano la riva del torrente.

Una pattuglia di agenti ha eseguito un controllo e successivamente, insieme al sospetto, si è recata presso la riva del torrente, dove è stato rinvenuto all'interno di una cavità che aveva utilizzato per nascondersi, un vasetto di vetro contenente circa 20 grammi di una sostanza stupefacente identificata come cocaina.

Inoltre, sono stati trovati materiali vari per il confezionamento delle singole dosi nelle immediate vicinanze. Tutti questi elementi sono stati posti sotto sequestro e l'uomo è stato immediatamente arrestato in violazione dell'articolo 73 del DPR 309/90.

Successivamente, il giorno 1° giugno 2023, si è tenuta un'udienza di convalida, durante la quale è stata applicata la misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla Procura Generale presso i Carabinieri di Montemurlo.