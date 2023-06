Picchia e maltratta da anni l'ex, dopo i domiciliari per lei c'è il carcere

Una 36enne dell'Est Europa è stata arrestata dai carabinieri di Piombino Portovecchio per maltrattamenti ai danni dell'ex convivente di 50 anni.

La vicenda giudiziaria ha inizio intorno a fine settembre 2021, quando le indagini dell’Arma hanno evidenziato una serie di condotte violente e aggressive tenute dalla donna nei confronti dell'allora convivente.

I militari avevano effettuato svariati interventi in passato in casa della coppia per le continue liti. La donna aveva assunto anche alcolici e psicofarmaci in passato, ed era stata denunciata a piede libero in primo luogo e poi arrestata dopo un'aggressione con una bottiglia di vetro rotta. L'uomo riportò tagli sul corpo guaribili in una settimana. In quel caso venne istituito il divieto di avvicinamento della donna nei confronti dell'uomo, ma ciò non servì-

L’escalation di violenze e aggressività della 36enne, è stata rivolta in alcune occasioni anche nei confronti dei militari intervenuti per l’accertamento del rispetto delle prescrizioni. L'autorità giudiziaria in seguito ha adottato gli arresti domiciliari per limitare le condotte violente ma anche in questo caso la donna fu trovata ad allontanarsi dal domicilio per andare a infastidire e aggredire l'ex fidanzato e la stessa persona che l'aveva accolta. Da qui il trasferimento necessario in carcere, al Don Bosco di Pisa.