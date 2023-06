Riapre la piscina comunale a Montespertoli con una vasca per bambini

Manca poco alla riapertura della piscina comunale “Il Molino” a Montespertoli. Dopo il periodo di chiusura invernale, che ha permesso importanti lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo, la piscina riapre al pubblico per accogliere nuovamente gli utenti e offrire loro un luogo di svago, sport e benessere.

La piscina comunale “Il Molino” aprirà ufficialmente le sue porte sabato 17 giugno 2023 alle ore 9 e rimarrà aperta per tutta la stagione estiva, garantendo a tutti la possibilità di godere di momenti di relax e divertimento in un ambiente sicuro e confortevole. Quest’anno, oltre alla vasca più grande, c’è una bella sorpresa: una nuova piscina ludica dedicata ai bambini e alle bambine. Si tratta di una nuova vasca con una forma sinuosa e con profondità diverse, pensate proprio per accompagnare i piccoli nuotatori.

“Sappiamo quanto sia importante offrire opportunità di divertimento e di attività fisica sicure e adatte ai più piccoli e la nuova piscina per bambini è stata progettata proprio con questo obiettivo. I lavori sono stati condotti nel corso di questa primavera proprio per consentire la riapertura dell’impianto per la stagione estiva. Si trattava di un obiettivo importante per l’Amministrazione, reso possibile grazie a un contributo regionale sullo sport che abbiamo ottenuto” dichiarano il vicesindaco Marco Pierini e Paolo Vignozzi, assessore allo Sport.

Durante questa stagione, la piscina comunale offrirà una vasta gamma di servizi e attività per soddisfare le esigenze di persone di tutte le età: saranno disponibili corsi di nuoto, lezioni di acquafitness, nuoto libero e altre attività ricreative. Per accedere alla piscina comunale è necessario l’acquisto di un biglietto di ingresso giornaliero o di un abbonamento.

Per informazioni dettagliate su tariffe, orari di apertura e prenotazioni, si invita l’utenza a chiamare il numero 3792725611 oppure a seguire gli aggiornamenti sulla pagina Facebook “Piscina Montespertoli il Molino”.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa