Ponzo Pellegrini sul commercio a Empoli: "Nel 2024 passaggio di testimone, altrimenti 10 anni buttati"

"Si parla tanto di alleanze, ma in questi 10 anni da assessore al Commercio i miei più grandi alleati sono stati i cittadini, i commercianti e gli imprenditori".

Esce dal seminato della conferenza stampa per la presentazione dell'estate empolese l'assessore Antonio Ponzo Pellegrini, eletto 5 anni fa tra le file di Questa è Empoli e poi passato ad Azione, il partito di Carlo Calenda, diventando membro dell'esecutivo regionale e con responsabilità anche a livello provinciale. Ponzo Pellegrini difficilmente si è concesso dichiarazioni politiche durante occasioni pubbliche, e anche questo non sembra il momento ma il messaggio è tra le righe. Piuttosto che le alleanze, cercate dal segretario locale del Pd Lorenzo Cei con Azione ma pure con Sinistra Italiana, Ponzo Pellegrini vuole privilegiare il lavoro fatto finora, cercando di non buttare via il grande percorso che ha portato Empoli tra le città più vivaci nel settore del commercio.

"Mi auspico che nei prossimi mesi ci possa essere un segnale di continuità dopo questi 10 anni importanti", spiega. E alla domanda più puntuale sul suo futuro, magari di nuovo come assessore o con altre deleghe oppure ancora come consigliere comunale o al limite come partecipante attivo tra i commercianti, non si sbilancia: "Non parliamo di cosa farà Antonio da grande, se sarò di nuovo io assessore al commercio sarà tutto più semplice per quanto riguarda il passaggio di testimone. Farò il passaggio di consegne con chiunque ci sarà dopo di me, altrimenti l'impegno di 10 anni sarà un lavoro inutile".

Oltre che agli avvertimenti agli alleati, Ponzo Pellegrini non disdegna le critiche agli avversari. "Su una polemica di queste ore per quanto riguarda il Volo del Ciuco (il riferimento è al comunicato stampa del capogruppo leghista Andrea Picchielli), chi parla non sa cosa sta dicendo, forse ha sbagliato comune. L'offerta della ristorazione è aumentata, il Volo del Ciuco e le iniziative del 10 giugno (Empoli Città dei Balocchi) sono state lanciate proprio per favorire la ristorazione".

Infine, proprio ai più grandi alleati, ossia ai commercianti, rivolge un appello: "Proporrò un incontro dopo l'estate per un 'tagliando di fine mandato', dove si possa narrare quello che è stato fatto. E mi piacerebbe fare anche una grossa tavolata per le vie del centro con i commercianti per festeggiare questo anno". Un'iniziativa sulle orme della Cena in Bianco di Pisa, che si tiene nella suggestiva Piazza dei Cavalieri.

Elia Billero