Premio letterario nazionale racconti e poesie 'Leonardo' 2023: ecco i nomi dei premiati

Venerdì 2 giugno, nella straordinaria cornice della Biblioteca Leonardiana a Vinci, si è svolta la premiazione del premio letterario nazionale “Leonardo”, organizzato dal circolo culturale Auser La Piazza, con il patrocinio del comune di Vinci e la collaborazione dello Spi Cgil. Sono stati premiati racconti e poesie sul tema assegnato quest’anno: “Vai avanti nel tempo, immagina il tuo futuro. Siìogni, preoccupazioni, studi, lavoro, affetti”. Il concorso è rivolto da sempre a due categorie di partecipanti: alunni di scuola secondaria inferiore e alunni di scuola secondaria superiore e adulti.

“Ci complimentiamo con i vincitori e con tutti i partecipanti al concorso – hanno affermato dalla giuria – per l’altissima qualità delle opere inviate”. La cerimonia, alla presenza di un pubblico davvero numeroso, è stata presieduta da Daniela Tinghi, presidente di Auser territoriale Empolese Valdelsa, e sono intervenuti con il loro saluto il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia, il senatore Dario Parrini e Silvano Pini dello Spi Cgil. La cerimonia è stata anche l’occasione per premiare Raffaello Nesi, ideatore e instancabile direttore del premio letterario per 10 anni; Silvano Guerrini, neo presidente del circolo La Piazza, ha consegnato al presidente uscente una targa ricordo nella commozione generale.

I premiati:

Racconto adulti

1° Alessandro Corsi di Livorno

2° Jennifer Cortini di Montelupo Fiorentino

3° Raulo Rettori di Castelfiorentino

Poesia adulti

1° Alessandro Corsi di Livorno

2°Margherita Flore Satta di Atzara, Sardegna

3° Tiziana Monari di Prato

Racconto giovani

1° Sofia Bova di Monsummano Terme, Istituto Iozzelli

2° Miranda Bova di Monsummano Terme, Istituto Iozzelli

3° Sofia Dicuzzo di Empoli, scuola media Busoni

Poesia giovani

1° Zoe Arrighi Montespertoli

2° Sofia Mugnaini Empoli

3° Letizia Terreni Vinci

