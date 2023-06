Viola il divieto di avvicinamento all'ex compagna, arrestato

I carabinieri di San Miniato hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia in carcere emessa dal tribunale di Pisa, una persona già sottoposta, da alcune settimane, alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex convivente. Il provvedimento è scaturito dalle ripetute violazioni da parte dalla persona arrestata che, in varie occasioni, disattendendo gli obblighi cui era sottoposta, si era recata nei luoghi frequentati dalla ex compagna, cercando di avvicinarla, per avere dei chiarimenti. Terminate le formalità di rito, è stato disposto l’accompagnamento presso la Casa Circondariale di Pisa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.