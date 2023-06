Sanità locale, Buongiorno Empoli: "Nessun risultato dal PD"

"Le condizioni del servizio sanitario sul nostro territorio sono drammatiche. Il diritto alla salute non è più garantito. La lunghezza delle liste per una visita, un esame o un'operazione, quando sono aperte, sono chilometriche. Le persone sono in balia della non chiarezza, colpite da messaggi contrastanti: "deve prenotare sull'up", "deve andare in farmacia", "deve andare a Rozzalupi", ecc, e le risposte sono altrettanto confusionarie: "le liste sono chiuse", "il medico ha sbagliato a farle la richiesta", "ha sbagliato a venire qui", "c'è posto, ma a Barberino", ecc.