Santa Croce consegna la Costituazione ai neodiciottenni

Ieri martedì 6 giugno in piazza del Popolo, nel giardino del Palazzo Comunale, si è svolta la cerimonia di consegna della Costituzione della Repubblica Italiana e dello Statuto della Regione Toscana ai ragazzi e alle ragazze neo-diciottenni residenti a Santa Croce sull’Arno.

La Sindaca Giulia Deidda, il presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo e l’assessora all’educazione alla cittadinanza Elisa Bertelli, hanno accolto i cittadini e le cittadine, invitati per l’occasione, sottolineando come la maggiore età segna l’inizio di un percorso di diritti e doveri così come sancito nella nostra Costituzione.

A sostenere l’iniziativa erano presenti anche l’assessora Nada Braccini, la Consigliera Ivetta Parentini, il Consigliere Alessandro Lambertucci e il Consigliere Alessio Silvestri, segno di quanto l’intera Amministrazione Comunale tenga a questa iniziativa, occasione per incoraggiare la partecipazione civica dei giovani e delle giovani che si affacciano all’età adulta e che costituiscono il futuro della nostra società.

Un ringraziamento al presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo per la sua presenza e alla Regione Toscana per la fornitura delle copie delle Costituzioni e degli Statuti.