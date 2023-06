Treni, cinque corse straordinarie e più posti per il Gran Premio del Mugello

Cinque corse straordinarie e più posti a disposizione su quelli ordinari per il Gran Premio di Motociclismo in programma all’autodromo del Mugello (Scarperia – FI) domenica 11 giugno.

Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), in collaborazione con la Regione Toscana, potenzierà le corse tra Firenze e Borgo San Lorenzo. Il programma è già consultabile su trenitalia.com.

Nel dettaglio gli orario dei treni ordinari e straordinari:

le partenze del mattino

da Firenze SMN verso Borgo San Lorenzo 7.29, 7.50, 8.20, 8.40, 8.55, 9.35, 9.52, 11.40

le partenze del pomeriggio

da Borgo San Lorenzo a Firenze SMN 16.45, 17.00, 17.28, 17.47, 18.06, 18.43, 19.36, 19.47, 20.32, 20.47, 21.32

Si ricorda che è consentito salire a bordo solo se muniti di biglietto. Si consiglia di provvedere in anticipo all’acquisto anche per il viaggio di ritorno. Oltre agli sportelli, i biglietti si possono acquistare alle emettitrici self service, sul web all'indirizzo trenitalia.com, con la APP Trenitalia, e nei quasi 4.700 punti aderenti ai circuiti Lottomatica, Sisal e SIR (Tabaccai).