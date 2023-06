A Castelnuovo Berardenga torna la Festa del Galletto tra musica dal vivo e stand gastronomici. La manifestazione, giunta alla sua undicesima edizione, è in programma da domani, venerdì 9 giugno, a domenica 11 giugno in Piazza Marconi con tre giorni di eventi e divertimento.

La Festa inizierà alle ore 18.30 con l’aperifritto e continuerà alle ore 19.30 con l’apertura dello stand gastronomico per la cena. Sul palco della Festa del Galletto si alterneranno musica per tutti i gusti: venerdì 9 giugno è previsto il Dj set a cura di Loris Vissani; sabato 10 giugno Sandro Kivel Dj video con una serata dedicata agli anni ’90, mentre domenica 11 giugno il gran finale sarà con i Killer Queen, official italian Queen performers. Sabato 10 giugno, inoltre, sarà trasmessa in Piazza Marconi la finale di Champions League fra Manchester City e Inter a partire dalle ore 21.

La Festa del Galletto, nata undici anni fa su iniziativa di un gruppo di amici e divenuta negli anni un appuntamento fisso, è curata dall’associazione ‘Il Pratone’. Per informazioni, è possibile contattare i numeri 377-4013325 oppure 338-2551115.

Fonte: Ufficio Stampa