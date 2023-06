Abc, nel 3x3 U16 e U14 Maschile sono cinque le formazioni gialloblu

Nella prima fase dell’attività 3×3 giovanile sono cinque le squadre gialloblu pronte a scendere in campo: sabato 10 tocca agli Under 16, sabato 17 sarà la volta degli Under 14.

Terminati tutti i campionati giovanili e senior, al via dal prossimo fine settimana l’attività federale 3×3 che vedrà impegnate in totale cinque formazioni giovanili gialloblu, di cui due nella categoria Under 16 Maschile e tre in quella Under 14 Maschile, categoria quest’ultima in cui l’Abc Castelfiorentino si presenterà in qualità di campione regionale in carica.

La prima fase provinciale si svolgerà nella giornata di sabato 10 giugno per gli Under 16 e di sabato 17 giugno per gli Under 14, entrambi in campo al Pala Cantini di Firenze (via di Legnaia).

UNDER 16

Le 94 squadre iscritte sono state suddivise in 10 raggruppamenti composti ciascuno da 9/10 squadre. All’interno di ogni raggruppamento le squadre saranno divise in due gironi con formula all’italiana, al termine dei quali le prime classificate di ciascun girone si incontreranno per stabilire la vincitrice del raggruppamento che approderà alle Finali Regionali.

Le due squadre gialloblu (composte da Federico Zecchi, Francesco Borghesi, Jonathan Bufalini, Samuele Agbegninou, Giacomo Ciulli, Brando Baldi, Lorenzo Garbetti, Luca Bonora) sono state inserite nel raggruppamento E con i quartetti delle società Pallacanestro Valdera e Biancorosso Empoli, e scenderanno in campo sabato 10 giugno al Pala Cantini di Firenze con inizio gare alle ore 16.

UNDER 14

Le 99 squadre iscritte sono state suddivise in 10 raggruppamenti composti ciascuno da 9/10 squadre. All’interno di ogni raggruppamento le squadre saranno divise in due gironi con formula all’italiana, al termine dei quali le prime classificate di ciascun girone si incontreranno per stabilire la vincitrice del raggruppamento che approderà alle Finali Regionali.

Le tre squadre gialloblu (composte da Duccio Poggesi, Pietro Matteini, Duccio Rosi, Cosimo Fedeli, Emiliano Antoni, Filippo Meta, Leonardo Lauretti, Tommaso Maria Ippolito, Riccardo Costantini, Lorenzo Zampacavallo, Cosimo Matteuzzi, Cristian Simoncini, Giovanni Bagnoli) sono state inserite nel raggruppamento B con i quartetti delle società Pallacanestro Prato 2000, Prato Basket Giovane e Basket Massa e Cozzile, e scenderanno in campo sabato 17 giugno al Pala Cantini di Firenze con inizio gare alle ore 16.

Fonte: Abc - Ufficio stampa