Agevolazioni Tari a Cerreto Guidi, esenzioni per Isee sotto i 12mila euro

L’Amministrazione Comunale informa che per gli utenti del Comune di Cerreto Guidi in stato di disagio economico e sociale, sono riconosciute delle agevolazioni tariffarie per la TARI (tassa sui rifiuti).

In particolare per le utenze domestiche con reddito ISEE o ISEE corrente fino a € 7.000,00 (si considerano arrotondati per difetto i valori da 7.000,00 a 7.000,99) è prevista un’esenzione totale; per le utenze domestiche con Reddito ISEE o ISEE corrente tra € 7.001,00 e € 12.000,00 è invece prevista un’agevolazione del 30% della tariffa.

COME RICHIEDERE L’ AGEVOLAZIONE- L’agevolazione sarà concessa previa istanza del contribuente, da richiedere direttamente al Comune di Cerreto Guidi a partire da martedì 13 giugno e entro il 30 Settembre 2023, allegando la certificazione attestante il reddito ISEE e una copia di un documento d'identità. La modulistica è scaricabile dal sito internet del Comune di Cerreto Guidi e, dopo la compilazione, dovrà essere presentata al protocollo dell’ente. Chi necessitasse di assistenza durante la compilazione, potrà contattare il numero 0571.906234 e prendere un appuntamento per recarsi presso il municipio.

VERIFICHE E CONTROLLI - Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L’eventuale esito negativo dei controlli, comporterà, oltre alla perdita dell’agevolazione, l’emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia con l’applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

Si ricorda che il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa