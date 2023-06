Altopascio sperimenta la stand up comedy: prima serata con Stefano Rapone

Una grande ed emozionante novità per la cittadina del Tau: da quest’anno arriva Si Fa Per Ridere! - il primo Stand Up Comedy Festival (SFPR). Tre serate per cinque artisti, che calcheranno il palco di piazza Ricasoli, nel centro storico di Altopascio, tra divertimento, risate e irriverenza.

Il festival, novità assoluta nel panorama toscano e non solo, rappresenta un unicum del programma 2023 del Luglio Altopascese ed è organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con MusicaStrada, agenzia che si occupa booking e organizzazione di tour per artisti e band nazionali ed internazionali.

Tra i nomi più attesi c’è quello dello standupper Stefano Rapone, che sarà ad Altopascio giovedì 13 luglio alle 21.45.

Rapone, collaboratore come autore con il Trio Medusa, protagonista in tanti programmi TV tra Rai 2, Italia 1 e Sky, torna a calcare i palcoscenici per le ultime repliche italiane di “Stefano Rapone Live” spettacolo che ha già collezionato una ricca serie di sold out in giro per l’Italia e all’estero in un tour che continua dal 2021.

In questo live show di pura Stand Up Comedy, Rapone parte dalle difficoltà di essere cresciuto in un ambiente religioso per poi affrontare diverse tematiche che interessano il dibattito contemporaneo, come il confronto tra uomini e femminismo e la relazione tra comicità e politicamente corretto, il tutto nel solo tentativo di avere un rapporto più adulto con la sua educazione cattolica e dimostrare alla propria famiglia di essere meglio di Gesù Cristo.

La Stand Up Comedy è un genere in cui il comico si esibisce davanti a un pubblico instaurando con esso un rapporto interattivo e diretto. Il pubblico si troverà ad assistere a una performance divertente, irriverente e coinvolgente, fuori dal comune ed esilarante. Dove le riflessioni più alte saranno mescolate con la quotidianità di ognuno di noi, con quelle piccole e grandi tragicommedie che attraversano la nostra vita.

Per scoprire il programma e acquistare biglietti o abbonamento alle 3 serate: https://www.standupaltopascio.it/

