Aurelia chiusa a Fonteblanda per incidente, interviene elisoccorso

La strada statale 1 “Aurelia” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in località Fonteblanda (Orbetello), in provincia di Grosseto, a causa di un incidente.

Il traffico in direzione nord è deviato sulla viabilità secondaria (strada provinciale di Talamone, strada provinciale di San Donato) con rientro al km 163,400 (bivio Montiano/San Donato). Il traffico in direzione sud è deviato con uscita e rientro allo svincolo di Fonteblanda.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli causando il ferimento di tre persone, una delle quali è stata trasportata in elisoccorso.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.