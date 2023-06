Bimba rimane chiusa in auto: liberata dagli agenti della municipale di Prato

Disavventura a lieto fine per una coppia di Prato, la cui bimba di due anni è rimasta accidentalmente chiusa nell'auto dei genitori. Verso mezzogiorno, lungo via dei Ciliani, una pattuglia della Municipale ha notato alcune persone intorno a un Suv nero in sosta mentre tentavano di aprire il veicolo. Si trattava di una famiglia – padre, madre e figlio di 15 anni – i quali hanno chiesto aiuto agli agenti poiché dentro l'auto c'era la bimba. Il padre ha spiegato che era scattato il blocco automatico delle portiere e aveva dimenticato le chiavi sul sedile.

La bimba era rimasta imprigionata dentro l’abitacolo da almeno 15 minuti sotto il sole e stava soffrendo il gran caldo. Gli agenti hanno infranto il deflettore posteriore dell'auto e hanno aperto uno sportello tirando fuori la piccola.

L’ambulanza del 118 l'ha trasportata in ospedale per controlli, ma fortunatamente la bambina versa in condizioni non preoccupanti.