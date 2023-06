Cena per l’Emilia Romagna: raccolti oltre 2100 euro alla cena del Pd Pistoia

Si è tenuta ieri sera una Cena in supporto alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna, organizzata dall’Unione Comunale Partito Democratico Pistoia assieme al Circolo PD Pistoia Ovest e al fondamentale contributo del Circolo Arci Ponte alle Tavole.

Oltre 120 persone e un bel clima, un momento per stare insieme e al contempo dare un piccolo contributo, con il cuore, agli amici emiliani. Durante la serata non è mancato il saluto in videochiamata del Senatore PD Daniele Manca, proveniente da Imola.

Alla fine della serata è stata comunicata la cifra, poi cresciuta nelle ore successive per altri contributi pervenuti dal Circolo, che supera i 2100 euro. Oggi stesso verrà fatto il bonifico all’Iban messo a disposizione a livello nazionale per l’emergenza.

Fonte: Ufficio Stampa