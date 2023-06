Cerimonia a Marti per il soldato Pitti Canzio

Sabato 10 giugno alle ore 9.30, con ritrovo in piazza Fantozzi a Marti (Montopoli), si terrà la cerimonia di ricordo del soldato Pitti Canzio, medaglia d'argento al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918.

Nell'occasione sarà posta una targa presso la casa dove ha abitato e successivamente gli sarà intitolata una piazza nella frazione di Marti. la cerimonia si svolge nell'ambito dei festeggiamenti del 187esimo anniversario della Fondazione del corpo dei Bersaglieri e del 25esimo anniversario della Fanfara di Montopoli in Val d'Arno, che dalle ore 11 si esibirà in concerto a San Romano in via della Pace.