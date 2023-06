Divulgazione scientifica, c'è ScienzEstate 2023 a UniFi

Inaugurata stamani presso l’Aula Magna dell’Università di Firenze ScienzEstate 2023, la manifestazione promossa da OpenLab, centro di servizi per l’educazione e divulgazione scientifica dell’Ateneo.

L’apertura della ventesima edizione ha visto la premiazione dei vincitori del Concorso “Buona Idea!”, il contest di idee rivolto agli studenti delle scuole e delle università toscane, al quale hanno partecipato circa 300 studenti del territorio.

Nella sezione riservata agli studenti universitari, il primo premio è andato a Marta Russo, iscritta al corso di laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche dell’Ateneo fiorentino. Per quanto riguarda studenti e classi di scuole superiori di secondo grado, sul gradino più alto si è posizionata la classe 4B del Liceo Artistico Porta Romana e Sesto Fiorentino (sede Sesto Fiorentino, Indirizzo Grafica). Nella sezione dedicata a studenti e classi di scuole superiori di primo grado, la classe 3F dell’Istituto Comprensivo Altiero Spinelli (Scandicci) si è aggiudicata il primo premio. Infine, per la categoria riservata alle scuole primarie, il primo premio è andato alla classe seconda dell’Istituto San Giuseppe dell'Apparizione (Firenze). I vincitori del contest hanno ricevuto buoni per l’acquisto di libri.

La mattinata è iniziata con un workshop sul tema “Un linguaggio per comprendere e descrivere il linguaggio della Natura”, organizzato in occasione dei 400 anni dalla pubblicazione del “Saggiatore” di Galileo Galilei. Vi hanno partecipato Samuele Straulino (docente di Didattica e storia della Fisica), il cui intervento ha riguardato "Il Saggiatore di Galileo", Alessio Mengoni (docente di Genetica) con "Le sfide della biologia quantitativa e computazionale" e Nella Rotundo (docente di Fisica Matematica) con "Nuotare nella Matematica: un mare dove non ci si perde".

ScienzEstate 2023 proseguirà, mercoledì 14 e giovedì 15 giugno, al Campus Scientifico di Sesto Fiorentino (viale delle Idee, presso il gazebo informazioni – dalle 18 alle 23), per poi ripartire a settembre.

Programma e aggiornamenti su www.openlab.unifi.it . Tutte le attività saranno a libero accesso; per alcune sarà necessaria la prenotazione (per iscriversi inviare una mail a prenotazioni.scienzestate@adm.unifi.it entro il 13 giugno).

