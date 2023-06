Elezioni 2024 a Firenze, Saccardi: "Presto per parlare di candidature"

Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana ed esponente di Italia Viva, ha frenato sulle possibilità di venire inserita tra i candidati a sindaco di Firenze per le elezioni amministrative del 2024.

"Mi pare troppo presto per definire chi saranno i candidati a Firenze – ha dichiarato a margine di una iniziativa sugli oli Extravergine d'oliva Dop e Igp –. Qualche lezione bisognerà impararla dalle elezioni appena passate, dai ballottaggi. Mi pare che si debba ragionare senza pregiudizi e provare a capire che nei territori bisogna scegliere i candidati migliori per rappresentare il territorio e governare le nostre città. Non ho ancora visto il cosiddetto campo largo – ha proseguito – e mi pare che le idee non siano chiarissime. Abbiamo un anno di tempo davanti, credo debba essere sfruttato nel modo più intelligente".