Motomondiale, Volo del Ciuco e non solo: cosa fare nel weekend

Un altro weekend è alle porte e in Toscana, specie nell'Empolese Valdelsa e nel Cuoio, ci sono diversi appuntamenti in programma. Andiamo a scoprirli assieme!

L'appuntamento clou per l'Empolese rimane il Volo del Ciuco in programma il 10 giugno.

Mugello. È il fine settimana del Motomondiale, un po' di info utili.

Empoli. L'estate del commercio empolese parte il 10 giugno con Empoli Città dei Balocchi, una novità assoluta.

Marcignana (Empoli). A pesca coi bambini sul lago, il 10 giugno.

Ponsacco. Una serata per rivivere la vita notturna dell'Insomnia il 10 giugno.

Santa Croce sull'Arno. Sabato 10 giugno alle ore 17:00 presso il Centro Espositivo Villa Pacchiani si inaugura la mostra Fuori porta.

Castelfiorentino. Melodie nella Marca, appuntamento con la musica l'11 giugno.

San Rossore (Pisa). L'Oasi Lipu organizza per Sabato 10 Giugno la XXIX° edizione de “Il Tramonto sul Lago”, il tradizionale appuntamento che saluta l’arrivo dell’estate e che permette di godere del lago e della sua eccezionale natura nel momento della giornata più suggestivo. Il ritrovo sarà alle 18.30 presso la sede dell’Oasi Lipu Massaciuccoli. Il rientro è previsto per le 21.30.

Montaione. C'è Borgo diVino. Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 Giugno nel centro storico di Montaione vi aspettano tre giorni dedicati ai migliori vini del territorio, a cui si aggiungeranno le etichette di oltre 30 cantine provenienti da diverse regioni italiane come Abruzzo, Lazio, Campania, Molise e Sicilia.

Lucolena (Greve in Chianti). Nella frazione di Lucolena, sabato 10 e domenica 11 giugno, regnerà incontrastata la schiacciata all'olio. Il prodotto tipico toscano è protagonista dell’ottava edizione di una manifestazione che cresce di anno in anno in termini di affluenza turistica e partecipazione collettiva grazie all’impegno dei volontari della Pro Loco di Lucolena che hanno organizzato l'evento con il patrocinio del Comune di Greve in Chianti.

San Polo (Greve in Chianti). San Polo in Chianti lancia la sua estate con una girandola di eventi che dal 9 giugno al 7 luglio propone un ricchissimo palinsesto di iniziative musicali, culturali, artistiche, letterarie ed eventi enogastronomici per cittadini e visitatori di ogni età. Ad organizzare la sesta edizione di “R…Estate a San Polo!” è il Comitato turistico San Polo in Chianti con il patrocinio del Comune di Greve in Chianti. L'evento di apertura, previsto venerdì 9 giugno, è affidato alla festa di fine anno delle scuole a cura dell'associazione Montessori Chianti presso il campo sportivo San Polo, accompagnata da una mostra mercato del libro, spettacoli teatrali e animazione per bambini.

Sambuca (Barberino Tavarnelle). Da oltre trent’anni la frittella ai fiori di acacia, ribattezzata dai chiantigiani ‘fior di Cascia’, buona, profumata, eclettica in cucina, è protagonista indiscussa dell’estate valpesana e si celebra a Sambuca Val di Pesa, dove il ponte romano guarda dall’alto la vita che scorre nel torrente Pesa. Memore di un’antica tradizione che sposa la cultura religiosa, i boschi curati e amati da San Giovanni Gualberto, e la ricchezza del patrimonio naturale di questo angolo di paradiso del territorio di Barberino Tavarnelle, la Sagra della Frittella, promossa dalla U.S. Sambuca Dilettantistica con il patrocinio del Comune, è entrata a far parte della carta di identità del Chianti. In programma per tutto il week end, fino a domenica 11 giugno, nell’area del campo sportivo di Sambuca.

San Casciano in Val di Pesa. Il Chianti che ama assaporare in piazza saluta l'estate con il mosaico delle specialità culinarie che raccontano l’Italia del buongusto. Quattro giorni di street food e fun food funk, a partire da oggi, per le vie del centro storico di San Casciano in Val di Pesa in un'atmosfera di grande vitalità culturale e gastronomica per riscoprire le radici e le tradizioni chiantigiane e non solo. Fino a domenica 11 giugno si potranno degustare specialità e produzioni tipiche di strada in rappresentanza di numerose regioni d'Italia. Da nord a sud, lo stivale a tavola con i piatti unici, i cavalli di battaglia, le specialità di gastronomia e pasticceria. I profumi e i sapori della cultura gastronomica inondano piazza della Repubblica. L’iniziativa è curata dalla Pro Loco di San Casciano in Val di Pesa, presieduta da Stefano Mori, in collaborazione con Food Festival e il patrocinio del Comune. L’apertura è in programma dalle ore 18, sabato e domenica gli stands gastronomici saranno aperti anche a pranzo. Info: tel. 349 5923372.