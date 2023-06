Festa di Novoli: corteo storico e sbandieratori

Dopo l’ottimo esito della prima edizione, l‘Associazione Novoli Bene Comune ha promosso e organizzato la seconda edizione della FESTA DI NOVOLI, con cui si vuole testimoniare e rappresentare sia l'identità storica che l’attività presente della comunità del rione di Novoli.

La festa sarà quindi un momento di incontro e di fraterna partecipazione per evidenziare le buone pratiche del civismo, che ha l'obiettivo primario della promozione di una convivenza rispettosa delle diversità, ma unita nel condividere e rispettare i “beni comuni” che la natura e i nostri progenitori ci hanno lasciato. Una iniziativa popolare che omaggia il livello di attenzione e partecipazione diretta di tutto il corpo sociale del rione, che è unito nella promozione sociale, ambientale e culturale della comunità.

La Festa è incentrata sulla rievocazione storica dell’incontro avvenuto il 30 aprile 1589, in Villa Agli, fra Cristina di Lorena e il suo sposo Ferdinando I dei Medici.

La Festa si terrà sabato 10 giugno, inizierà alle 15, presso il giardino della Chiesa di Santa Maria a Novoli con una conferenza dell’agronomo Paolo Galeotti sull’antico frutto della Bizzarria ed esposizione della pianta.

Poi, dalle 15.30, un Corteo Storico in Costume Rinascimentale composto da Sbandieratori e Musici della Signoria di Firenze si esibirà nella Piazza del Giardino della Bizzarria per poi attraversare il rione per concludersi alla Chiesa di San Donato in Polverosa con una esibizione degli Sbandieratori di Firenze.

Invitiamo tutti i concittadini a partecipare per una giornata di cultura e di festa all’insegna del bene comune.

Fonte: Ufficio Stampa