Firenze Suona Estate, il programma completo

venerdì 4 agosto - Anconella Garden ore 21.30 - Q3 concerto After Firenze Suona Contest - Mookids (Pisa), trio di musica elettronica under 30 vincitori del Firenze Suona Contest 2021. Freschi di esordio discografico con “The Place We Are Living In”, uscito ad aprile e interamente autoprodotto. “Definire il disco - quasi - un capolavoro non è forse un'esagerazione: suona moderno e perfettamente internazionale facendo risultare i Mookids una delle band che più mi ha sorpreso in questo 2023. Dalla loro hanno la sfortuna di aver composto un simile album in Italia (certa musica è sempre poco compresa); in Inghilterra avrebbero già scalato le classifiche e “The Place We Are Living In” starebbe sulla bocca di tutti. Meritano ben altri palcoscenici” (RockNation).