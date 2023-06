La Giornata mondiale dell'Ambiente all'insegna del decoro e del civismo

Una due giorni di intense attività quella che parte domani, venerdì 9 giugno, in tutta Italia all’insegna del decoro e del civismo per celebrare la giornata mondiale dell’Ambiente, organizzata dalla Fondazione degli Angeli del Bello di Firenze e dai gruppi attivi sul territorio nazionale, in collaborazione in alcune città con i Maestri del Lavoro.

La Giornata Mondiale dell’Ambiente è stata istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU con due grandi obiettivi: accrescere la consapevolezza dell’impatto sull’ambiente che ha ognuno e trovare strategie per proteggerlo. «Obiettivi condivisi pienamente anche dalla Onlus fiorentina fondata nel 2010 - – ha commentato il Presidente degli Angeli del Bello di Firenze, Giorgio Moretti-, che oggi ha gruppi affiliati anche nel resto d’Italia. Per questo non potevamo esimerci dall’organizzare momenti per operare insieme anche nella manutenzione del verde».

Il primo appuntamento è per domani a Napoli, nel quartiere Scampia, con il gruppo attivo ormai dal 2019, per una mattinata di sensibilizzazione verso la sostenibilità ambientale che vede gli studenti protagonisti. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, WWF, Plasticfree, SMA Campania, Museo del danno, AEIT 1987, Slow food Napoli, ASIA, Azienda Agricola Rusciano, ARMENIA, Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati di Napoli, e tante altre associazioni del territorio. Il ritrovo è in p.zza Giovanni Paolo II (p.zza Ciro Esposito) alle 09.30.

Nella giornata di sabato 10 giugno numerose sono le attività organizzate in Toscana, ma anche a Verona, Ascoli Piceno, Milano, etc.

Nel dettaglio a Firenze l’appuntamento è a Parco del Gasometro per un’intera giornata di attività, realizzate in collaborazione con la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro e Restarters Firenze. Al mattino (10.00-12.00) si svolgerà un Camminpulendo - intervento con nome di dantesca memoria che unisce attività di micropulizia, cura degli spazi comuni e il piacere della condivisione sull’alveo dell’Arno e presso i Giardini Santa Rosa – e nel pomeriggio (15.00-18.00) un Restart Party dedicato ai più piccoli presso la Casa del Bello (Via Pisana, n.2).

A Pistoia, l’appuntamento è nel pomeriggio (16.00-18.00) in p.zza della Resistenza per un intervento di cura della città con i bambini, in collaborazione con la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro e il gestore di igiene urbana del territorio, Alia Servizi Ambientali SpA.

Sempre in Toscana a Montecatini Terme, i Maestri del Lavoro incontrano gli Angeli del Bello alle Terme Tettuccio -Sala Nencini.

A Verona, Borgo Nuovo, al mattino (09.00-13.00) è previsto un intervento di manutenzione panchine, in collaborazione con la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, che rinnova la partecipazione anche alla mattinata prevista ad Ascoli Piceno, dove saranno svolte attività di pulizia di alcune vie cittadine accompagnate da racconti e curiosità su persone e luoghi (appuntamento al Giardinetto ex-Fama alle 10.00).

A Milano, per celebrare il World Environment Day, appuntamento alle 10.30 ai Canottieri San Cristoforo per pulire i Navigli e le loro sponde. I volontari sono organizzati con Dragon Boat che possono ospitare fino a 20 persone, graditi i cittadini muniti di propria canoa o tavola da sup.