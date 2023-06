La predella di Filippo Lippi al centro di una conferenza

Organizzato per questo sabato, 10 giugno, al Museo d’Arte Sacra a Montespertoli, alle ore 17, una conferenza dal titolo “Filippo Lippi - La predella come spazio narrativo nella chiesa”.

Introdurrà l'Assessore alla Cultura, Alessandra De Toffoli e interverranno Simona Pasquinucci per Le Gallerie degli Uffizi e Cecilia Frosinini Storica dell’arte e restauratrice.

La mostra temporanea presente al Museo intitolata “Filippo Lippi in Valdelsa” fa parte del progetto Terre degli Uffizi ideato e realizzato da Le Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze all’interno delle iniziative Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei. L'opera esposta, una predella, è il gradino della tavola d’altare che in origine arredava la cappella di patronato Barbadori nella chiesa di Santo Spirito a Firenze, opera somma per la cui esecuzione Filippo Lippi nel 1437 ricevette il lauto compenso di 40 fiorini d’oro e, insieme alla Madonna col Bambino già custodita all'interno del museo, diventa un’occasione inedita per approfondire la conoscenza dell’arte di Filippo Lippi e apprezzarne il diverso registro espressivo nel contesto narrativo, come nella predella, o devozionale, come nell’immagine mariana.

"La rigorosa e codificata iconografia cristiana utilizzata per le pale d'altare trova una sorta di valvola di sfogo nelle scenette delle predelle, i gradini figurati che sostengono il peso della struttura lignea dei polittici. In esse, tradizionalmente destinate ad illustrare scene della vita dei santi, della Vergine o di Cristo, si libera la fantasia degli artisti, come nel caso di Filippi Lippi e della predella della Pala Barbadori. Si scoprono curiosi episodi, micro rappresentazioni della vita quotidiana del tempo e devozioni non esattamente canoniche, ma piuttosto care alla fede popolare." spiega la dott.ssa Frosinini.

Per il convegno è richiesta la prenotazione chiamando l'Ufficio Turistico al numero 0571600255 oppure scrivendo una email a: ufficioturistico@comune.montespertoli.fi.it. Per i partecipanti al convegno sarà possibile visitare il museo gratuitamente. Il museo si trova si trova in via San Piero in Mercato ed è aperto sabato, domenica e festivi con orario 10-13 e 17–19.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa