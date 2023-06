La salute mentale è un diritto: incontro Fgci al circolo Cascine di Empoli

Per venerdì 9 giugno 2023, presso il Circolo ARCI delle Cascine a Empoli, in Via Antonio Meucci 67, la Federazione Giovanile Comunista Italiana della Toscana ha organizzato un incontro dibattito dal titolo: "La salute mentale è un diritto!"

Parteciperanno Francesco Mancantelli (FGCI Prato) e Giulia Checcucci (psicoterapeuta). Concluderà Elisa De Felice (referente FGCI Toscana). Durante la serata verrà presentato "Scintilla" (Periodico FGCI Toscana).

La salute mentale è un diritto che questa società ci vuole togliere, anche attraverso la scuola.

L'attuale organizzazione scolastica va ad aggravare un quadro giovanile già drammatico, fatto di solitudine e alienazione, in cui contano solo gli apparenti meriti, basati sulla competizione individualista, che "educa" alla sopraffazione dell'uomo sull'uomo.

Stando agli ultimi dati, il 10,5% dei giovani tra i 15 e i 19 anni consuma psicofarmaci senza prescrizione medica, confermando che la salute mentale è una vera emergenza per il nostro paese.

Federazione Giovanile Comunista Italiana - Toscana

Fonte: Pci Empolese Valdelsa