Trovata senza vita in una villa, indagini in corso a Grosseto

Sono in corso accertamenti di procura e carabinieri a Grosseto per una donna trovata morta alle 9.30 di giovedì 8 giugno. La vittima è stata trovata in una villa a Istia d'Ombrone. Gli investigatori al momento non escludono nessuna ipotesi, c'è anche il sospetto di un omicidio.

La donna viveva insieme alla figlia, che è stata ricoverata in ospedale in stato di choc. Nella dimora sono in corso i sopralluoghi dei carabinieri. La villa, secondo quanto emerge, era di proprietà di un notaio grossetano deceduto nel 2014.