Nido Vinci, pubblicata graduatoria per il Piccino Picciò

Il Comune di Vinci ha reso nota la graduatoria per ammissioni e liste d’attesa per la sotto-graduatoria dei "piccoli" del nido d'infanzia "Piccino Picciò" per il 2023/2024.

La graduatoria provvisoria, disponibile da oggi, si può consultare al link https://shorturl.at/aezO7.

“Si tratta di un servizio importante per tutta la cittadinanza - ha commentato l’assessore alla pubblica istruzione di Vinci Chiara Ciattini -. In questo modo infatti possiamo offrire opportunità a tante famiglie. Il Comune di Vinci si conferma molto attento ai servizi relativi all’educazione”.

Gli eventuali ricorsi degli aventi diritto secondo l’art. 9 delle “Norme generali”, allegato alla deliberazione della G.C. n. 68/2023 “Graduatoria provvisorie e sottograduatorie”, dovranno pervenire all’Ente entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente atto, decorsi i quali la suddetta graduatoria diventerà definitiva.

I ricorsi dovranno avere motivata nota scritta e potranno essere indirizzati al Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Vinci all’indirizzo protocollo@comune.vinci.fi.it

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa