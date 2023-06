Un parco di Empoli a Tina Anselmi e una strada per il maestro di equitazione Caprilli

Il percorso di tutela della storia toponomastica della città e del territorio, di cui l’amministrazione comunale ha cura, prosegue con nuove intitolazioni di strade cittadine e di un parco urbano. La giunta comunale ha avviato l'iter per intitolare altri spazi pubblici della città, così da rendere Empoli ancor più testimone, e al tempo stesso voce, della storia, delle sue vicende, dei suoi volti.

La scelta delle nuove intitolazioni è stata elaborata all'interno della Commissione onomastica di cui fanno parte maggioranza e opposizione. La nuova toponomastica in città riguarderà, nella zona di Villanuova che ospita anche il centro ippico, la strada che collega via Piovola con via Prunecchio, così da correggere un'anomalia presente, ovvero l'esistenza di due strade con lo stesso nome, 'Via della Serpa': procedendo per via Piovola da Empoli verso Villanuova, superata la Bretella Empoli Est, per la prima strada a sinistra viene confermata l’attuale denominazione ‘Via della Serpa’, mentre la seconda strada a sinistra verrà rinominata ‘Via Federico Caprilli’, ufficiale Italiano di cavalleria, maestro di equitazione che ideò il sistema detto dell’equitazione naturale (1968/1907).

Si procederà poi con una intitolazione alle donne che presero parte all’assemblea costituente (1946-1948): riguarderà la strada che collega via Valdorme a via Valdorme Nuova che diventerà ‘Via Donne della Costituente’.

Inoltre, in località Santa Maria a seguito della realizzazione della strada di prosecuzione di via Benedetto da Maiano che collega via San Mamante a via Guido Reni, verrà adeguata la denominazione di Via Benedetto da Maiano alla nuova viabilità che inizia da via Giovanni Cimabue, incrocia via San Mamante e prosegue fino a via Guido Reni.

È altresì intenzione di questa amministrazione comunale procedere all’intitolazione del parco cittadino in località Casenuove a Tina Anselmi (1927-2016), esponente di spicco della politica italiana, prese parte attiva alla resistenza e alla lotta partigiana.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa