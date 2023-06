Procedono i lavori di ripulitura dei torrenti Carfini e Staggia

Procedono i lavori di ripulitura dei corsi d’acqua da parte del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno in seguito al maltempo del finesettimana scorso. In particolare nella giornata di ieri e in quella di oggi, 7 giugno, il Consorzio è stato impegnato in operazioni di ripulitura dei torrenti Staggia e Carfini. “Già domenica abbiamo potuto contare sulla presenza dei tecnici del Consorzio per i primi interventi in emergenza – dice il sindaco David Bussagli – Successivamente sono stati fatti ulteriori sopralluoghi proprio per avviare quanto prima le lavorazioni più urgenti”.



Il Consorzio ha infatti attivato tempestivamente la verifica dello stato di conservazione dell'alveo e delle sponde dei torrenti Staggia e Carfini a monte del Bernino e della Magione e lungo il tratto dell'abitato di Poggibonsi fino al ponte di via Pisana. I lavori in corso sono finalizzati a liberare le sezioni d'alveo dai depositi di sassi, sabbie e materiale vegetale trasportati dalle piene in modo da ripristinare lo scorrimento regolare delle acque ed eliminare gli impedimenti alla manutenzione mediante sfalci programmata per questo periodo nei tratti urbani e in prossimità delle opere e sistemazioni idrauliche. Sui corsi d'acqua minori fuori dai centri abitati la programmazione delle attività consortili d'accordo con la Regione prevede invece interventi su cicli pluriennali di diradamento selettivo delle alberature per il controllo e il mantenimento di una fascia riparia giovane e resistente al passaggio delle piene.



“Le opere che sono state in questi anni realizzate sui nostri corsi d'acqua dal Consorzio e dalla Regione Toscana sono risultate particolarmente preziose – dice il sindaco – a partire da quanto fatto a protezione dei ponti nel tratto urbano. Adesso è il momento di intervenire con immediatezza per ripristinare lo stato dei luoghi e avviare le progettazioni per gli interventi che si renderanno necessari”.



“I compiti di manutenzione del Consorzio, in accordo con la Regione e i Comuni del territorio possono fare tanto nel prevenire e mitigare gli effetti al suolo di eventi meteo sempre più estremi - spiega il presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno - ma è altrettanto evidente che per una serie di concause antropiche i cambiamenti climatici in atto rischiano di mettere sempre più in serie difficoltà gli ambiti più fortemente urbanizzati e il reticolo idrografico minore. Per nuove soluzioni servono lavoro di squadra e risorse straordinarie”.

Fonte: Ufficio Stampa