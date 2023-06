Sessant'anni d'amore per Giovanni e Luciana, sposi di Diamante a Montespertoli

Oggi è un giorno speciale per Giovanni Pieroni e Luciana Pazzelli: la coppia di Montespertoli, originaria del Maceratese, compie 60 anni di matrimonio. I due sono nati e vissuti nelle Marche, poi Giovanni è partito alla volta della Toscana per cercare lavoro. Una volta sistematosi, è tornato a Macerata per prendere in sposa Luciana e poi metter su famiglia nel Chianti. Dalla loro unione sono nati due figli e nella nostra regione hanno costruito la loro casa. Una bellissima storia d'amore che dura da 60 anni e quindi per le nozze di Diamante il figlio Gabriele e la nuora, assieme al resto della famiglia, vuole ringraziarli per aver fatto parte della loro storia d'amore.