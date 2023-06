Si dimette l'assessore Tatiana Pistolesi a Barberino Tavarnelle

Tatiana Pistolesi ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di assessora del Comune di Barberino Tavarnelle. La decisione di interrompere il percorso politico-amministrativo in seno alla giunta guidata dal sindaco David Baroncelli è legata ad una scelta di natura esclusivamente personale. L'assessora ha svolto con entusiasmo e passione l'incarico, conferito dal sindaco Baroncelli, come attestano gli importanti progetti e le attività realizzate nelle deleghe di cui si è occupata dal 30 agosto 2021 (Sviluppo economico, Turismo, Agricoltura, Commercio, Attività produttive, Pianificazione economica territoriale). Tuttavia adesso, per ragioni indipendenti dal percorso politico, intrapreso con convinzione e dedizione, e che in parte sarà mantenuto nel ruolo di consigliera comunale, non è più in grado di conciliare i propri impegni con quelli dell'azione amministrativa.

“Sono felice di aver svolto questo ruolo e di essermi messa al servizio della comunità – commenta Tatiana Pistolesi - purtroppo, per motivi strettamente personali, non posso dare continuità all’incarico al quale ho dedicato larga parte del mio tempo. Ritengo tuttavia che le competenze e le esperienze che ho acquisito in questi anni del mandato del sindaco, che stimo profondamente e al quale sono legata da una trasparente condivisione e comunanza di intenti politici, potranno accompagnare la futura attività amministrativa”.

Un ringraziamento speciale è rivolto da Tatiana Pistolesi al sindaco Baroncelli e alla giunta comunale. “Un grande grazie al sindaco – continua – che mi ha dato l'opportunità di vivere una straordinaria esperienza, formativa dal punto di vista politico e umano, sono fiera di aver lavorato per il primo sindaco del Comune unico di Barberino Tavarnelle, in lui rinnovo la mia fiducia e la mia stima”. “Esprimo la mia gratitudine – aggiunge - ai colleghi della giunta con i quali abbiamo costruito e realizzato un coerente e armonioso lavoro di squadra, guidato dalla necessità di rispondere alle vocazioni del territorio e alle istanze dei cittadini, vorrei attestare la mia stima anche al presidente del Consiglio comunale, al segretario comunale e a tutti i dipendenti della macchina amministrativa la cui professionalità è stata determinante per la realizzazione degli obiettivi prefissati".

Il sindaco Baroncelli, nel ricambiare la stima, esprime parole di elogio per Tatiana Pistolesi. “Gli ottimi risultati del lavoro portato avanti dall'assessora nei diversi ambiti - chiosa - si uniscono all'impegno civico e al profondo senso di responsabilità della nostra concittadina che proseguiranno in altre forme. Nel ruolo di consigliera comunale Tatiana continuerà a dare un importante contributo allo sviluppo del nostro progetto per un territorio sempre più unito e pronto ad accogliere le sfide del futuro”.