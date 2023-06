Oggi ringrazio Enrico per questo dolce goloso per gli amanti del caffè e delle mandorle! Enrico ogni tanto cucina e mi ha raccontato che il Tiramisù in casa lo fa lui, perché gli viene più buono di quello di sua moglie. Enrico ha cercato un'altra ricetta con il caffè e ha trovato questa: torta al caffè con mandorle e grano saraceno.

Sono contenta che ogni tanto mi scrivono anche gli uomini che si divertono in cucina.

Gli ingredienti sono per 8 persone, una tortiera a cerniera da 20 cm di diametro.

Torta al caffè, mandorle e grano saraceno

Per la base

80 gr di burro

90 gr di zucchero bianco semolato

2 uova

1 cucchiaio di estratto di vaniglia

100 ml di caffè espresso

150 gr di farina tipo 1

100 gr di farina di grano saraceno

1 bustina di polvere lievitante

Per la copertura

60 gr di farina di grano saraceno

40 gr di zucchero semolato

1 pizzico di sale marino

40 gr di burro freddo a dadini

40 gr di mandorle a lamelle

Zucchero a velo

Preparazione:

preparate prima la copertura croccante: mettete la farina, il burro, lo zucchero semolato e il sale in una ciotola e strofinate il burro con le dita fino ad ottenere un composto sabbioso. Aggiungete le mandorle, incorporate e ponete da parte. Preparate la torta. Preriscaldate il forno a 175 gradi. Rivestite con carta da forno la base di una tortiera di circa 20 cm di diametro con fondo rimovibile. Montate per un paio di minuti con le fruste elettriche il burro e zucchero finché non saranno soffici e spumosi. Aggiungete un uovo e fatelo completamente incorporare, fate lo stesso con il secondo uovo, continuando a montare. Aggiungete l’estratto di vaniglia e il caffè e mescolate bene. Setacciate le farine e il lievito insieme, versate il tutto nella ciotola con il composto umido e incorporate. Versate il composto nella tortiera e livellatelo con una spatola. Cospargete la superficie con il composto alle mandorle uniformemente. Infornate e fate cuocere per 45-50 minuti, fino a quando la parte superiore non sarà dorata e inserendo uno stecchino al centro della torta lo estrarrete pulito. Togliete dal forno e fate raffreddare leggermente prima di levare la torta dallo stampo e metterla su un vassoio. Quando la torta sarà completamente fredda spolverate la superficie con lo zucchero a velo.

Enrico

