Un fine settimana a tutto 3 contro 3: Use Basket e Cerreto organizzano un playground alla Vela di Avane

Il 3 contro 3 è la forma più pura e divertente per far capire cosa è il basket e quanto è bello giocarlo da chiunque lo voglia fare. E nel fine settimana sarà proprio questa variante della pallacanestro la grande protagonista per chi ama la palla a spicchi. Use Basket e Cerreto hanno infatti organizzato un playground presso la Vela di Avane per trascorrere le giornate di sabato e domenica a divertirsi con la palla a spicchi. Grazie al supporto di Scotti, azienda legata ormai da anni al nome dell’Use Rosa, ad altri sponsor ed al patrocinio del Comune si giocherà con due obiettivi: divertirsi ed aiutare il centro giovani Avane a cui sarà devoluto una parte del ricavato.

In campo categoria maschili e femminili Under 13, Under 14, Under 16, Under 18 e Senior, così da dare davvero a chiunque ne abbia voglia la possibilità di giocare a basket. Che il divertimento abbia inizio: è l’ora del playground

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa