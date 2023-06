Una mostra e un video raccontano distruzione e rinascita dei ponti fiorentini

La tragica notte tra il 3 e il 4 agosto 1944, quando i tedeschi in ritirata verso la linea Gotica fecero saltare tutti i ponti fiorentini tranne Ponte Vecchio, sarà uno degli argomenti principali di “Curiosando fra le carte di archivio alla scoperta dei ponti fiorentini”. L’iniziativa è organizzata domani, venerdì 9 giugno, in occasione della manifestazione nazionale Notte degli archivi, dalla Biblioteca di Scienze tecnologiche-Architettura presso la sede di Palazzo San Clemente (via Micheli, 2 – Firenze).

I visitatori saranno introdotti nel percorso di visita della mostra “Sui ponti di Firenze: storie di distruzioni e ricostruzioni postbelliche fra le carte di archivio”, aperta fino al 30 giugno.

Successivamente saranno accolti in Sala archivi da Giuseppina Carla Romby per visionare il video a cura della Biblioteca e realizzato dal Laboratorio multimediale dell’Ateneo: appositamente girato per la Notte degli archivi, racconta le vicende dei ponti fiorentini durante i giorni dell'occupazione tedesca, la loro distruzione e successiva ricostruzione, attraverso i materiali dei fondi degli Archivi degli architetti conservati in biblioteca.

I visitatori, inoltre, potranno ammirare le tavole di progetto di grande formato, gli schizzi, i disegni e la corrispondenza sul tema della ricostruzione dei ponti fiorentini.

Le visite guidate si terranno dalle ore 19 alle 22, con partenze ogni mezz'ora dalle 19 alle 21.30. Non è necessaria la prenotazione.

La serata si inserisce nel ciclo di eventi “La città si specchia: dove l'Arno incontra Firenze” e rientra nell’attività di public engagement del Sistema Bibliotecario di Ateneo, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali, il Dipartimento di Architettura, la Scuola di Agraria e la Scuola di Architettura. Maggiori info su www.sba.unifi.it

Fonte: Università di Firenze - Ufficio Stampa