Versilia del futuro: un bando per valorizzare le nuove idee

«Viareggio e la Versilia che vorrei tra passato e futuro» è il titolo del bando per un premio di laurea per l’assegnazione di un riconoscimento da attribuire alla migliore tesi magistrale in Ingegneria Edile, Architettura, Ingegneria delle infrastrutture civili e dell’ambiente o Ingegneria strutturale ed edile dell’Università di Pisa, istituito dal Rotary Club Viareggio-Versilia in collaborazione con la Provincia di Lucca.

Le tesi di laurea che partecipano a questo progetto sono: «La Via del Lago, rigenerazione urbanistica e valorizzazione paesaggistica del Lago di Massaciuccoli», di Roberto Francesconi (Dottore magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, laureato all’Università di Pisa in data 29/04/2021); «Un centro sportivo multidisciplinare per la rinascita dello sport a Viareggio” ad opera di Stefano Corso (Dottore magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, laureato all’Università di Pisa in data 18/06/2021); «Nuovo Museo della Linea Gotica: applicazione del rapporto spazio-luce in un contesto museale a Forte dei Marmi» di Silvia D’Agliano (Dottoressa magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, laureata all’Università di Pisa in data 18/11/2021); «Restauro e conservazione di Casa Mann Borgese di Forte dei Marmi e suo inquadramento nella nascita e sviluppo del territorio della Versilia» di Anna Degl’Innocenti (Dottoressa magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, laureata all’Università di Pisa in data 08/10/2020); «Lo stadio come elemento polifunzionale e di aggregazione sociale. Progetto di rifacimento e di riqualificazione dello Stadio “Torquato Bresciani” di Viareggio» ad opera di Simone Farina (Dottore magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, laureato all’Università di Pisa nel febbraio 2021).