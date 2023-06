Via Rospicciano, espulsi tre irregolari. Ingresso ora bloccato da un muro

Controllo straordinario di polizia, municipale e carabinieri per il fenomeno dell'immigrazione clandestina nei locali di via Rospicciano, stabile noto per insediamenti abusivi. Gli agenti del commissariato di Pontedera, assieme ai militari e agli agenti della municipale locale hanno sgomberato tre giovani tra i 20 e i 25 anni, in possesso del permesso di soggiorno. Per altri tre, irregolari in Italia, è scattata l'espulsione con ordine del questore. In più è stato necessario costruire un muro per impedire l'accesso all'area inagibile e in tremende condizioni igieniche. Sono stati fatti intervenire degli operai.